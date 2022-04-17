في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء
الأحد، 17 أبريل 2022 - 01:23
كتب : أحمد الخولي
تفاؤل كبير حول جاهزية علي معلول مدافع الأهلي قبل لقاء الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
علي معلول
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على الرجاء ذهابا بنتيجة 2-1 على ملعب الأهلي we السلام.
وحسبما علم FilGoal.com فأن حالة علي معلول مطمئنة.
وأن غياب الظهير الأيسر التونسي عن مباراة الذهاب أمام الرجاء كان بسبب الخوف من تفاقم الإصابة.
وهناك تفاؤل كبير بجاهزيته لمباراة العودة الجمعة المقبل في مركب محمد الخامس.
واشتكى علي معلول من آلام في العضلة الضامة حسبما علم FilGloal.com، غاب على إثرها عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة الرجاء.
وسيكون لقاء الإياب مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل.
نرشح لكم
إعلان طاقم الحكام.. ماجيت نداي يدير مباراة العودة بين الأهلي والرجاء مؤتمر موسيماني: لست ساحرا لأعالج إهدار الفرص السهلة..وثقوا في لاعبي الأهلي دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة" انتهت في إفريقيا - شباب بلوزداد (0) - (1) الوداد.. فوز صعب