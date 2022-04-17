في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء

تفاؤل كبير حول جاهزية علي معلول مدافع الأهلي قبل لقاء الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وفاز الأهلي على الرجاء ذهابا بنتيجة 2-1 على ملعب الأهلي we السلام.

وحسبما علم FilGoal.com فأن حالة علي معلول مطمئنة.

وأن غياب الظهير الأيسر التونسي عن مباراة الذهاب أمام الرجاء كان بسبب الخوف من تفاقم الإصابة.

وهناك تفاؤل كبير بجاهزيته لمباراة العودة الجمعة المقبل في مركب محمد الخامس.

واشتكى علي معلول من آلام في العضلة الضامة حسبما علم FilGloal.com، غاب على إثرها عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة الرجاء.

وسيكون لقاء الإياب مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل.