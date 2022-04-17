إعلان طاقم الحكام.. ماجيت نداي يدير مباراة العودة بين الأهلي والرجاء

الأحد، 17 أبريل 2022 - 01:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة الحكم السنغالي ماجيت نداي.

ويعاون نداي كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا كحكمين مساعدين.

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ويتولى عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

أما عن تقنية الفيديو، فيديرها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نجويجوي.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ثنائية فوز الأهلي سجلها عمرو السولية وحسين الشحات، بينما جاء هدف الرجاء عن طريق محمد زريدا.

وأهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الثاني عن طريق عمرو السولية، التي شهدت أيضا طرد مروان الهدهودي لاعب الرجاء.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل (22 أبريل) في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا ماجيت نداي
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