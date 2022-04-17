دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين

تغلب الوداد المغربي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "5 جويلية" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل جي مبينزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وبدأ بلوزداد المباراة بحثا عن هدف سريع في ملعبه، بينما تكبد الوداد خسارة كبيرة مبكرة بطرد لاعب الوسط جلال الداودي في الدقيقة السابعة.

جاء ذلك إثر مخالفة قوية ارتكبها في الدقيقة الرابعة لينال البطاقة الصفراء، ولكن بعد استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة من قبل غرفة الفيديو، عاد الحكم وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

واصلت الأجواء اشتعالها بمشادة بين لاعبي الفريقين في محيط مرمى الوداد، تسببت بإيقاف اللعب في الدقيقة العاشرة لإصلاح شباك المرمى.

وكاد مختار بلخيتر أن يسجل لصالح بلوزداد في نهاية الشوط الأول، ولكن واصل أحمد التكناوتي الذود عن مرمى الوداد.

ومع انطلاق الشوط الثاني اقتنص الوداد ما أراده بعرضية أيوب العملود ورأسية جي مبينزا في الدقيقة الأولى، ليعود من الجزائر بفوز ثمين.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، الرابع والعشرين من إبريل الجاري في الدار البيضاء بالمغرب.

ويلعب الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وذلك في نصف النهائي.

على الناحية الأخرى يلعب الفائز من الأهلي والرجاء المغربي ضد الفائز من الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وتأهل الوداد إلى ربع النهائي بصدارة المجموعة الرابعة، حيث جمع 15 نقطة.

أما شباب بلوزداد فقد تأهل بوصافة المجموعة الثالثة بـ11 نقطة.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة الدوري الجزائري بـ52 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

أيضا يحتل الوداد صدارة الدوري المغربي بـ43 نقطة من 20 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء.