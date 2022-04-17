عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على أن فرصة الفريق الأحمر ما زالت كبيرة في الصعود للدور نصف النهائي مشيرا إلى أن شخصية الفريق تحضر في المباريات الكبيرة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، لم يكن التوفيق حليفنا في الفرص التي لاحت للسولية وتاو وعبد القادر وشريف ووليد سليمان".

وأضاف "أغلقنا مباراة الذهاب وسنركز على المباراة المقبلة، المباريات الكبيرة تحسمها الشخصية القوية، وفي الأهلي لدينا هذه الشخصية".

وتابع "نعلم جيدا أن مباراة العودة سوف تكون صعبة في حضور جمهور كبير متحفز لدعم فريقه ولكننا سوف نستعد بشكل قوي ونلعب من أجل الفوز والتأهل".

وأتم "لن نتوقف كثيرا عند الغيابات التي نعاني منها نتيجة الإصابات المختلفة وسنحضر لمباراة العودة بشكل مناسب. قادرون على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 إبريل في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.