عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء

الأحد، 17 أبريل 2022 - 00:53

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على أن فرصة الفريق الأحمر ما زالت كبيرة في الصعود للدور نصف النهائي مشيرا إلى أن شخصية الفريق تحضر في المباريات الكبيرة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، لم يكن التوفيق حليفنا في الفرص التي لاحت للسولية وتاو وعبد القادر وشريف ووليد سليمان".

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وأضاف "أغلقنا مباراة الذهاب وسنركز على المباراة المقبلة، المباريات الكبيرة تحسمها الشخصية القوية، وفي الأهلي لدينا هذه الشخصية".

وتابع "نعلم جيدا أن مباراة العودة سوف تكون صعبة في حضور جمهور كبير متحفز لدعم فريقه ولكننا سوف نستعد بشكل قوي ونلعب من أجل الفوز والتأهل".

وأتم "لن نتوقف كثيرا عند الغيابات التي نعاني منها نتيجة الإصابات المختلفة وسنحضر لمباراة العودة بشكل مناسب. قادرون على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 إبريل في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.

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