مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة

أبدى رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المغربي اعتقاده أن ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت ضد فريقه أمام الأهلي لم تكن صحيحة.

جاء ذلك في تصريحاته بعد مباراة الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر 2-1.

وقال الطاوسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ضربة الجزاء في اعتقادي لم تكن صحيحة رغم مراجعتها بتقنية الفيديو. احتسابها أربك اللاعبين".

وأضاف "أظن أن الهدف الذي سجلناه أتى في وقت مناسب وزاد حظوظنا في الشوط الثاني. شاءت الأقدار أن يزداد الطين بلة بورقة حمراء، ولكن أشيد بكل اللاعبين على الاستماتة".

وأشاد الطاوسي بحارس مرماه أنس الزنيتي قائلا: "الزنيتي عاد لتوه من إصابة قوية وتصدى لضربة جزاء ومنحنا ثقة أكبر. أصبحت احتمالاتنا أفضل قبل مباراة الإياب".

وتابع "أظن أنكم رأيتم دكة الاحتياط لدينا مليئة باللاعبين الشباب. لدينا حارس عملاق وكبير، ولكن كان لدينا مشكلة دفاعية".

وواصل "أهنئ لاعبي الرجاء على الاستماتة واللعب القتالي. النتيجة في ظل المعطيات تمنحنا الأمل في التأهل من مباراة الإياب".

وأضاف "الأهلي فريق يجب أن تحذر منه، التأهل أمامه ليس سهلا".

وعن الجمهور المصري في القاهرة قال الطاوسي: "في مصر وأمام أي فريق مصري دائما نشعر بالاحترام من الجمهور. بالتأكيد لديهم الانتماء لفريقهم وهذا حقهم ولكن في نفس الوقت يحترموننا".

أما عن سوء دفاع الرجاء أوضح المدرب "أفسر سوء الدفاع بانتقال توتر المباراة للاعبين وزيادة تحفظهم لعدم قبول ركلة جزاء. تلقينا ركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بقدم اللاعب".

واختتم الطاوسي حديثه قائلا إن جمهور الرجاء سيقدم للفريق الإضافة اللازمة خلال مباراة الإياب في مركب محمد الخامس.

وسجل الأهلي الهدف الأول بواسطة عمرو السولية من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا، بينما تحصل على ركلة جزاء ثانية في المباراة بلمسة يد أسفرت عن طرد مروان هدهودي، وهي التي تصدى لها حارس الرجاء.