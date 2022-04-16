انتهت في إفريقيا - شباب بلوزداد (0) - (1) الوداد.. فوز صعب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفائز من مباراتي الذهاب والإياب ضد الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وذلك في نصف النهائي.

على الناحية الأخرى يلعب الفائز من الأهلي والرجاء المغربي ضد الفائز من الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وتأهل الوداد إلى ربع النهائي بصدارة المجموعة الرابعة، حيث جمع 15 نقطة.

أما شباب بلوزداد فقد تأهل بوصافة المجموعة الثالثة بـ11 نقطة.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة الدوري الجزائري بـ52 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

أيضا يحتل الوداد صدارة الدوري المغربي بـ43 نقطة من 20 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء.

-------------

نهاية المباراة

ق 90 الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بديل

ق 86 إنذار يتلقاه كريم عريبي لاعب بلوزداد

ق 83 محمد رحيم بدلا من مؤيد اللافي في صفوف الوداد

ق 77 هشام خلف الله بدلا من حسين سلمي في صفوف بلوزداد

ق 64 تبديلين في صفوف بلوزداد بنزول خير الدين مرزوقي وخالد بوسليو بدلا من محمد بلخير ومحمد بكير

ق 63 تبديلين في صفوف الوداد بخروج مسجل الهدف جي مبينزا وزهير المترجي ونزول جوفيل تسومو وأنس سرحات

ق 46 جوووووووول جي مبينزا يسجل الهدف الأول للوداد من ضربة رأس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 محاولة خطيرة من مختار بلخيتر على مرمى الوداد والتكناوتي يتصدى مرة أخرى

ق 45 الحكم يحتسب 5 دقائق كوقت بديل

ق 35 أشرف داري مدافع الوداد يبعد محاولة خطيرة من بلوزداد أمام المرمى

ق 13 اللعب متوقف لإصلاح شباك المرمى

ق 10 مشادة بين لاعبي الفريق في محيط مرمى الوداد تتسبب بإيقاف اللعب

ق 7 بالفعل.. البطاقة الحمراء تشهر في وجه جلال الداودي بدلا من الإنذار

ق 5 الحكم يراجع تقنية الفيديو بعد أن تم استدعاؤه.. الداودي مهدد بالطرد

ق 4 إنذار مبكر يتلقاه جلال الداودي لاعب الوداد عقب تدخل عنيف

ق 3 محاولة خطيرة من بلوزداد يمسك بها الحارس أحمد التكناوتي

بداية المباراة