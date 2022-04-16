مؤتمر مازيمبي: نريد العودة بأفضل نتيجة ضد بيراميدز.. وتعيين جلال مدربا لمصر لن يغير الكثير

السبت، 16 أبريل 2022 - 22:25

كتب : أحمد الخولي

فرانك دوما - مدرب مازيمبي

شدد فرانك دوما المدير الفني لـ مازيمبي على أهمية العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب عندما يواجه بيراميدز في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بطل الكونغو ضيفا على بيراميدز غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساءً.

وقال فرانك دوما المدير الفني لـ مازيمبي: "مواجهة بيراميدز مهمة للغاية والخصم فريق قوي ومتميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

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وأضاف "من المهم الدفاع أمامه وعدم استقبال أهداف في تلك المواجهة والعودة بأفضل نتيجة ممكنة إلى الكونغو".

وواصل "جاهزون لتلك المباراة المهمة، والفريق قادم من سفر طويل ورحلة شاقة وحاليا الأمور جيدة".

وأردف "لدينا رغبة في العودة للكونغو بأفضل نتيجة ممكنة في تلك المواجهة الهامة، حيث أن المنافس قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز والمواجهة أمامه لن تكون سهلة على الإطلاق".

وتابع "أبارك لإيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على توليه المهمة عقب مباراتي مازيمبي ولكن تلك المواجهة لن تتغير كثيرا بتوليه قيادة الفراعنة واللقاء سيحسم بين اللاعبين داخل الملعب".

وأتم "لدينا الرغبة في الدفاع عن تاريخنا الكبير في البطولات القارية، والقدرة على الخروج بافضل نتيجة ممكنة في ظل إمكانيات لاعبيه والثقة الكبيرة في إمكانياتهم".

ومن جانبه قال كوامي قائد الفريق: "المواجهة صعبة للغاية، أمام منافس صاحب خبرة وإمكانيات مهمة ولاعبين على أعلى مستوى ومن الأفضل عدم استقبال أهداف بالقاهرة".

وأتم "نريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في الكونغو بعد أسبوع، مستعدون جيدا لتلك المباراة بكل قوة وجاهزون للخروج بأفضل نتيجة".

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