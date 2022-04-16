مؤتمر المصري: نعرف خبرات نهضة بركان.. ونسعى لنتيجة إيجابية

تحدث مجدي تراوري المدرب العام لفريق المصري عن مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا جاهزية الفريق لخوضها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد اليوم -السبت- بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الجيش ببرج العرب.

وقال تراوي في المؤتمر الصحفي: "الفريق جاهز تماما لخوض مباراة الغد الهامة ضد نهضة بركان".

وأضاف "المدرب معين الشعباني يدرك تماما حجم الخبرات الكبيرة لفريق نهضة بركان بالمعترك الإفريقي".

وأوضح "هذا الأمر سيضفي صعوبة كبيرة على مباراة الغد".

وتابع تراوي "الجميع داخل الفريق على أهبة الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".

وواصل المدرب العام "هذه النتيجة الإيجابية ستعطي الدافع للاعبين قبل خوض مباراة الإياب في الأسبوع التالي".

واختتم "الجهاز الفني بقيادة الشعباني يحفز لاعبيه دائما من أجل الوصول لأبعد مدى ممكن بالبطولة، وذلك لتحقيق طموحات جماهير المصري التي لا تتوانى أبدا عن دعم فريقها".

ويلعب المصري غدا -الأحد- مباراة الذهاب ضد نهضة بركان في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.