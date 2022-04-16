مؤتمر شديد قناوي: جماهير المصري ستمنحنا الحماس في مواجهة نهضة بركان

تحدث أحمد شديد قناوي لاعب المصري عن مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، معربا عن أمله في الحصول على البطولة لإسعاد الجماهير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد اليوم -السبت- بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الجيش ببرج العرب.

وقال قناوي في المؤتمر الصحفي: "الجميع داخل النادي يسعى وبكل قوة لتحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف "المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التركيز من الجميع، وذلك من أجل حصد اللقب سعيا لإسعاد جماهير المصري".

وأوضح "تواجد الجماهير في مباراة الغد أمام نهضة بركان سيمنح جميع اللاعبين الكثير من الحماس".

ويلعب المصري غدا -الأحد- مباراة الذهاب ضد نهضة بركان في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.