مؤتمر شديد قناوي: جماهير المصري ستمنحنا الحماس في مواجهة نهضة بركان
السبت، 16 أبريل 2022 - 22:16
كتب : FilGoal
تحدث أحمد شديد قناوي لاعب المصري عن مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، معربا عن أمله في الحصول على البطولة لإسعاد الجماهير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد اليوم -السبت- بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الجيش ببرج العرب.
وقال قناوي في المؤتمر الصحفي: "الجميع داخل النادي يسعى وبكل قوة لتحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية".
وأضاف "المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التركيز من الجميع، وذلك من أجل حصد اللقب سعيا لإسعاد جماهير المصري".
وأوضح "تواجد الجماهير في مباراة الغد أمام نهضة بركان سيمنح جميع اللاعبين الكثير من الحماس".
ويلعب المصري غدا -الأحد- مباراة الذهاب ضد نهضة بركان في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
نرشح لكم
مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مازيمبي إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين مؤتمر مازيمبي: نريد العودة بأفضل نتيجة ضد بيراميدز.. وتعيين جلال مدربا لمصر لن يغير الكثير مؤتمر المصري: نعرف خبرات نهضة بركان.. ونسعى لنتيجة إيجابية مؤتمر مدرب نهضة بركان: مواجهة المصري نهائي مبكر لكأس الكونفدرالية مدرب نهضة بركان لـ في الجول: المصري؟ مواجهة ليست سهلة.. مدربهم فاز بإفريقيا من قبل قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي