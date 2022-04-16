مؤتمر مدرب نهضة بركان: مواجهة المصري نهائي مبكر لكأس الكونفدرالية

السبت، 16 أبريل 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

المصري ضد نهضة بركان

تحدث الكونغولي فلوران إبينجي مدرب نهضة بركان المغربي عن مباراة فريقه ضد النادي المصري في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي اعتبرها بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد اليوم -السبت- بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد الجيش ببرج العرب.

وقال إبينجي في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون كنهائي مبكر لكأس الكونفدرالية".

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وأضاف "المصري يملك خبرات كبيرة أعرفها عن ظهر قلب".

وتابع "سبق لي قيادة فريق فيتا كلوب الكونغولي في نصف نهائي الكونفدرالية قبل 4 أعوام".

وأوضح "نهضة بركان والمصري بمثابة الكتاب المفتوح لبعضهما البعض، فقد سبق لهما اللعب معا 4 مباريات خلال السنوات الأربع الأخيرة".

ويلعب المصري غدا -الأحد- مباراة الذهاب ضد نهضة بركان في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

المصري نهضة بركان كأس الكونفدرالية
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