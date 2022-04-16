خبر في الجول - الأهلي يؤخر سفره إلى المغرب ليوم الثلاثاء
السبت، 16 أبريل 2022 - 20:43
كتب : أحمد الخولي
كان مفترضا أن يسافر الأهلي إلى المغرب يوم الأحد، أي بعد يوم فقط من مواجهة الذهاب ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
لكن علم FilGoal.com أن النادي غير موعد سفره ليكون يوم الثلاثاء، استعدادا للقاء الإياب.
وسيتجه الأهلي إلى المغرب على متن طائرة خاصة.
ويستضيف الأهلي فريق الرجاء مساء السبت على ملعب السلام بحضور 20 ألف مشجع.
ثم يخوض لقاء الإياب يوم الجمعة 22 إبريل الجاري في الدار البيضاء.
والفائز بالمواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.
ويحمل الأهلي لقب البطولة في آخر موسمين.
ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ البطولة.
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