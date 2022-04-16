رونالدو: الهاتريك رقم 60 لا يعني شيئا بدون الفوز

أبدى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على نورويتش سيتي والوصول إلى "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته.

وقال رونالدو عقب المباراة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام: "سعيد للغاية بهذا الفوز وبالعودة إلى الطريق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تساوي شيئا فقط حين تساعدنا على بلوغ أهدافنا كفريق".

وأوضح "هذا هو الهاتريك رقم 60 في مسيرتي وهو يزداد أهمية لأنه منحنا النقاط الثلاث".

واختتم صاروخ ماديرا "عمل جيد يا رفاق. جهد هائل من الجميع. لن نستسلم، فنحن نقاتل حتى النهاية".

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف قادت الشياطين الحمر للفوز بنتيجة 3-2 على نورويتش متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الشياطين الحمر إلى 54 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.

واستفاد مانشستر يونايتد من عثرات المنافسين المباشرين على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث خسر حامله توتنام هوتسبر أمام برايتون ليتجمد رصيده عند 57 نقطة من 32 مباراة.

أيضا خسر أرسنال صاحب المركز السادس أمام ساوثامبتون ليتجمد رصيده عند 54 نقطة من 31 مباراة.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المؤجلة ضد ليفربول يوم الثلاثاء التاسع عشر من أبريل، بينما يخوض أرسنال مباراة مؤجلة ضد تشيلسي يوم الأربعاء العشرين من الشهر ذاته، فيما يعود توتنام إلى مبنافسات الدوري يوم السبت القادم بمواجهة برينتفورد في الأسبوع الرابع والثلاثين.