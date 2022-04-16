تشكيل الرجاء - حميد أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وخماسي في الوسط

يعتمد رشيد الطاوسي المدير الفني للرجاء المغربي على رباعي في خط وسط فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الرجاء ضد الأهلي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

بينما يقود حميد أحداد هجوم الفريق المغربي أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء كالآتي:

المرمى: أنس زنيتي

الدفاع: مرواني الهدهودي – جمال حركاس – إلياس حداد

الوسط: عبد الإله مدكور – بدر بولحروز – محمد زريدا - محسن متولي - أسامة سوكحان

الهجوم: محمد المكعزي – حميد أحداد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مروان فخر – أيوب شبود – عبد الجليل جبيرا – فابريس نجوما – زكريا الحابطي – عبد الله فرح - سفيان بن جديدة – بني باديبانجا – كاديما كابانجو

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.