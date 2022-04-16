دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يكبد صنداونز أول هزيمة في البطولة

السبت، 16 أبريل 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

بترو أتليتكو - صنداونز

فاز بترو أتليتكو الأنجولي على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين لواحد اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وتقدم صنداونز أولا عن طريق ليل لاكاي في الدقيقة السادسة.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة تياجو أزولاو في الدقيقة 16.

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قبل أن يسجل يانو بيلميرو هدف الانتصار في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وسدد مايما نيو كرة قوية في الدقيقة 93 سكنت شباك بترو أتليتكو مدركا التعادل، لكن الحكم جاني سيكازوي راجع الفيديو قبل أن يلغي الهدف بحجة وجود خطأ في وسط الملعب ضد صنداونز.

وقلب بترو أتليتكو تأخره إلى فوز ليكبد صنداونز أول هزيمة في الموسم الجاري من البطولة.

وسيجري الإياب في بريتوريا بجنوب إفريقيا يوم 23 إبريل الجاري.

والفائز في مجموع المواجهتين سيستضيف ذهاب نصف النهائي يوم 6 أو 7 مايو ضد الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب الإياب في 13 أو 14 مايو.

ويسعى صنداونز للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما رفع الكأس في القاهرة عام 2016.

بينما بترو أتليتكو لم يفز بدوري الأبطال من قبل، وأفضل نتائجه كان بلوغ نصف النهائي في 2001.

بترو أتليتكو ماميلودي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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