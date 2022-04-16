جريليش: دفعنا ثمن البداية السيئة ضد ليفربول
السبت، 16 أبريل 2022 - 19:10
كتب : FilGoal
أقر جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي ببداية فريقه لقاء ليفربول بشكل سيئ مما كلفه استقبال 3 أهداف في الشوط الأول.
جاك جريليش
النادي : مانشستر سيتي
وخسر سيتي بنتيجة 3-2 ضد ليفربول الذي عبر لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليواجه تشيلسي أو كريستال بالاس.
وقال الإنجليزي لقناة بي.إن.سبورتس:"بدأنا بطيئين، وفي المقابل ليفربول كان سريعا".
وواصل "دفعنا ثمن ذلك. في الشوط الثاني تحسن أداؤنا وسجلنا هدفين".
وأتم "علينا أن نتجاوز المباراة، لا زلنا على قمة الدوري، وسنلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".
ويتصدر سيتي ترتيب الدوري بفارق نقطة عن وصيفه ليفربول.
ويستضيف برايتون يوم الأربعاء ثم واتفورد في 23 إبريل الجاري.
وفي 26 إبريل يستضيف ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الأبطال.
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