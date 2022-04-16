السقوط الثالث على التوالي.. أرسنال يخسر من ساوثامبتون ويفشل في دخول المربع الذهبي

تعرض أرسنال للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خسر أمام ساوثامبتون بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 33.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جان بيدنارك.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ 39 في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 54 في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع مع وجود مباراة مؤجلة لأرسنال.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بإيدي نيكيتيا في مركز المهاجم الصريح بدلا من أليكساندر لاكازيت الذي أعلن النادي إصابته بفيروس كورونا.

تقدم ساوثامبتون عن طريق بيدنارك في الدقيقة الـ 44 بتسديدة من داخلة منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة من محمد اليونسي لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني توالت محاولات أرسنال لتسجيل التعادل وكانت المحاولة الأولى بتسديدة من بوكايو ساكا مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 63.

وفي الدقيقة الـ 72 تألق فورستر حارس ساوثامبتون في التصدي لتسديدة من سميث رو غيرت اتجاهها قبل أن تصل إليه ولكن رد فعل الحارس منع الكرة من دخول الشباك.

وسدد أوديجارد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 81 ولكن كرته مرت بجوار المرمى مسافة بسيطة.

هزيمة أرسنال كانت هي الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة أمام كل من كريستال بالاس وبرايتون في المباراتين السابقتين.