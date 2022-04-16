ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان

تأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 بفوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 اليوم السبت على ملعب ويمبلي بلندن في الدور نصف النهائي.

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وبذلك عبر بطل كأس الرابطة الإنجليزية للنهائي منتظرا الفائز من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس.

وتألق أليسون بيكر حامي عرين ليفربول وساهم بتصدياته في عبور فريقه، بينما البديل زاك ستيفن كلف سيتي غاليا.

بداية حمراء

بدأ ليفربول بالقوة الضاربة ولعب تياجو ألكانتارا في الوسط وجاور إبراهيما كوناتي اللاعب فيرجيل فان دايك في الدفاع.

في المقابل بدأ الحارس البديل زاك ستيفن في فريق سيتي وشارك أوليكساندر زينشينكو أساسيا في ظل غياب كايل ووكر، وجلس كيفن دي بروين بديلا وشارك على حسابه جاك جريليش بجوار جابريل جيسوس ورحيم ستيرلينج.

وتقدم ليفربول في الدقيقة التاسعة بضربة رأس لا ترد صوبها إبراهيما كوناتي المدافع ليواصل التسجيل بذات الطريقة التي أحرز بها في دوري أبطال أوروبا.

هدف بات الـ19 للفريق من ركنيات في الموسم الجاري في كل البطولات، أكثر من أي فريق آخر من المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من الـ19، سجل المتخصص كوناتي آخر 3.

وحاول سيتي إدراك التعادل سريعا لكن محاولاته لم تشكل خطورة على مرمى أليسون بيكر الذي أمسك الكرة بسهولة إثر ضربة رأس لفيل فودين في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 17 ارتكب الحارس زاك ستيفين خطأ فادحا عندما تردد في تمرير الكرة لينقض عليه ساديو ماني ويلمس الكرة قبل أن تدخل الشباك ليعزز تقدم ليفربول.

وكثرت الأخطاء في الملعب وحصل جابريل جيسوس مهاجم سيتي ومواطنه البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول على بطاقة صفراء.

وسيطر ليفربول على مجريات اللقاء وكان الطرف الأخطر وفي الدقيقة 45 مرر تياجو ألكانتارا الكرة مرتفعة بعض الشيء ليقابلها ماني بتسديدة رائعة على الطائر لتسكن الكرة الشباك من الزاوية الضيقة وينتهي الشوط الأول بثلاثية حمراء.

ودخل رجال المدرب بيب جوارديولا الشوط الثاني بكل قوة وراوغ جيسوس اللاعب تياجو بمهارة قبل أن يمرر لجاك جريليش الذي صوب في الشباك مذللا الفارق في الدقيقة 47.

وحاول جيسوس مرة أخرى اختراق منطقة جزاء ليفربول لكن هذه المرة تصدى له أليسون في الدقيقة 54.

وحصل فرناندينيو على بطاقة صفراء في الدقيقة 58 إثر التحام قوي ضد ماني في وسط الملعب.

ولم يفوتها ماني، ردها للبرازيلي ليحصل هو الآخر على بطاقة صفراء في الدقيقة 61.

واستغل سيتي مساحة واسعة في دفاع ليفربول وانفرد جيسوس في الدقيقة 70 لكن تسديدته تصدى لها المتألق أليسون ليضيع الأول فرصة ثمينة لتذليل الفارق مجددا.

وكاد ليفربول يضاعف النتيجة في الدقيقة 72 بعد خطأ فادح من زينشينكو الذي مرر الكرة برأسه للحارس لينقض عليها محمد صلاح الذي سدد من فوق الحارس لكن الكرة مرت خارج الملعب.

وشارك جوردان هندرسون قائد ليفربول على حساب نابي كيتا في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 85 دفع المدرب يورجن كلوب بالثنائي روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا على حساب ماني ولويس دياز.

في المقابل شارك الجزائري رياض محرز على حساب جيسوس في الدقيقة 83 أملا في إنقاذ حامل لقب الدوري.

وفي الدقيقة 87 خرج تياجو وشارك بدلا منه كورتيس جونز في فريق ليفربول.

وانطلق محرز في اليمين دون هوادة واخترق دفاع ليفربول وسدد الكرة لترتد إلى قدم برناردو سيلفا الذي سدد مباشرة في الشباك مقلصا الفارق إلى هدف وحيد في الدقيقة 90.

وأخطأ دفاع سيتي في الدقيقة 95 واقتنص فيرمينو الكرة قبل أن يسددها لكن تصدى ستيفن ليحافظ على آمال ناديه لكن صافرة الحكم مايكل أوليفر حسمت المواجهة لصالح ليفربول.

ويلتقي تشيلسي مع جاره اللندني كريستال بالاس مساء الأحد في نصف النهائي.

وسيجري النهائي في ملعب ويمبلي مايو المقبل.