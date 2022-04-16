انتهت في إفريقيا - بترو أتليتكو (2)(1) صنداونز

تابع مباشرة مباراة بترو أتليتكو وماميلودي صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بترو أتليتكو اليوم مباراة الذهاب وسيجري الإياب في 23 إبريل في جنوب إفريقيا.

والفائز من المواجهة سيخوض نصف النهائي ضد الوداد أو شباب بلوزداد.

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نهاية المباراة

ق95: الحكم يلغي الهدف بعد تبين وجود خطأ في وسط الملعب لصالح بترو أتليتكو

ق94: الحكم يراجع اللقطة في الفيديو

ق93: جوووووول الثاني لصنداونز. تسديدة رائعة من خارج المنطقة لمايما نيو

ق74: هدف ثالث لبترو أتليتكو لكن التسلل يلغيه

ق72: ضغط مستمر لصنداونز أملا في إدراك التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: يانو جووول لبترو أتليتكو

ق25: بطاقة صفراء لموكوينا لاعب صنداونز

ق16: تياجو يسجل التعادل لبترو أتليتكو

ق6: الهدف الأول لصنداونز سجله لاكاي

ق4: ركلة حرة لصنداونز من على حدود منطقة الجزاء. بطاقة صفراء لكينينو لاعب بترو أتليتكو

بداية المباراة