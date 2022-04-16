رونالدو يبدع بهاتريك.. ومانشستر يونايتد يعود للانتصارات

السبت، 16 أبريل 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بهدفه في مرمى نورويتش سيتي

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كريستيانو رونالدو أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة في المباراة، بينما سجل لنورويتش كل من تيمو بوكي وكيران دويل.

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشسر يونايتد للنقطة الـ 54 في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 20.

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التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل هجومي قاده رونالدو وإيلانجا.

تقدم رونالدو لمانشستر يونايتد بشكل مبكر في الدقيقة السابعة بعد خطأ كبير من الدفاع استغله إلانجا الذي مرر الكرة لرونالدو ليضعها في الشباك.

وعاد رونالدو في الدقيقة الـ 32 ليسجل الهدف الثاني برأسية مستغلا ركنية نفذها أليكس تيليس.

وقلص دويل الفارق لنورويتش في الدقيقة الـ 46 من الشوط الاول برأسية بعد عرضية من بوكي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تبادل دويل الأدوار مع بوكي ليهديه هو تمريرة رائعة تلك المرة لينفرد بوكي ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الـ 52.

وفي الدقيقة الـ 76 وصل رونالدو سجل رونالدو هدفه الثالث في المباراة من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في الشباك.

وعاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد ثلاثة مباريات علىت التوالي لم يحقق خلالهم الانتصار في جميع البطولات

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