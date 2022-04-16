انتهت كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (2)(3) ليفربول
السبت، 16 أبريل 2022 - 16:08
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق95: أووووووووووو! فيرمينو كاد يسجل الرابع لليفربول
ق93: سترلينج يسدد كرة قوية لكن ينقذها أليسون
ق93: ضغط شرس لسيتي في الدقائق الأخيرة
ق90: برناردو جووووووول لسيتي. انطلاقة ممتازة من محرز في اليمين واخترق منطقة الجزاء قبل أن يسدد لترتد الكرة إلى برناردو الذي سددها بسهولة في الشباك
ق85: صلاح يسدد الكرة لكنها تذهب سهلة في يد الحارس
ق84: مشاركة فيرمينو وجوتا على حساب ماني ودياز
ق83: مشاركة رياض محرز على حساب جيسوس
ق72: خطأ فادح من زينشينكو الذي يمرر الكرة برأسه للحارس لينقض عليها محمد صلاح الذي سدد من فوق الحارس لكن الكرة تمر خارج الملعب
ق70: أوووووووووووه! أليسون ينقذ ليفربول. انفراد تام لجيسوس الذي سدد الكرة لكن تصدى لها المتألق أليسون
ق68: سيطرة للفريق الأحمر المتقدم، ولا فرص حاليا لمنافسه سيتي
ق61: ماني لم يفوتها لفرناندينيو، ضربه ليحصل على بطاقة صفراء
ق59: ليفربول يسيطر ويتناقل الكرة في وسط ملعب سيتي
ق57: بطاقة صفراء لفرناندينيو
ق56: أووووووو! التحام قوي من فرناندينيو ضد ماني
ق54: جيسوس يواصل إزعاج دفاع ليفربول لكن هذه المرة أليسون ينقذ الموقف
ق53: ضغط أحمر وركلة ركنية
ق47: جووووول! جريليش يسجل الأول لسيتي. مهارة رائعة من جيسوس قبل أن يمرر لجريليش الذي سدد مباشرة في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: جووووول الثالث. ماني يسجل. تمريرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء لتياجو ألكانتارا، تابعها ماني بتسديدة على الطائر لتسكن الكرة شباك سيتي
ق37: بطاقة صفراء لفابينيو بعد عرقلة جيسوس مهاجم سيتي
ق35: أفضلية واضحة لليفربول
ق35: خطأ لليفربول بعد ركل برناردو لقدم ماني. اعتراض من كلوب على الحكم
ق27: بطاقة صفراء لجابريل جيسوس بعد التحام ضد لويس دياز لاعب ليفربول
ق25: أفضلية لليفربول المتماسك والمتقدم والمسيطر على المباراة
ق23: خطأ لصالح روبرتسون لاعب ليفربول بعد التحام من فرناندينيو لاعب وسط سيتي
ق17: جووووووول الثاني لليفربول. ستيفين حارس سيتي تباطأ في تمرير الكرة لينقض عليه ماني ويسجل الهدف الثاني
ق15: ضربة رأس لفودين لكن الكرة تذهب سهلة في يد أليسون بيكر حامي عرين ليفربول
ق9: جووووول أول! كوناتي يسجل الأول لليفربول بضربة رأس إثر ركلة ركنية
ق5: جريليش يسدد الكرة من داخل المنطقة لكن دفاع ليفربول يتصدى
بداية المباراة