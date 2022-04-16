انتهت كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (2)(3) ليفربول

تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق95: أووووووووووو! فيرمينو كاد يسجل الرابع لليفربول

ق93: سترلينج يسدد كرة قوية لكن ينقذها أليسون

ق93: ضغط شرس لسيتي في الدقائق الأخيرة

ق90: برناردو جووووووول لسيتي. انطلاقة ممتازة من محرز في اليمين واخترق منطقة الجزاء قبل أن يسدد لترتد الكرة إلى برناردو الذي سددها بسهولة في الشباك

ق85: صلاح يسدد الكرة لكنها تذهب سهلة في يد الحارس

ق84: مشاركة فيرمينو وجوتا على حساب ماني ودياز

ق83: مشاركة رياض محرز على حساب جيسوس

ق72: خطأ فادح من زينشينكو الذي يمرر الكرة برأسه للحارس لينقض عليها محمد صلاح الذي سدد من فوق الحارس لكن الكرة تمر خارج الملعب

ق70: أوووووووووووه! أليسون ينقذ ليفربول. انفراد تام لجيسوس الذي سدد الكرة لكن تصدى لها المتألق أليسون

ق68: سيطرة للفريق الأحمر المتقدم، ولا فرص حاليا لمنافسه سيتي

ق61: ماني لم يفوتها لفرناندينيو، ضربه ليحصل على بطاقة صفراء

ق59: ليفربول يسيطر ويتناقل الكرة في وسط ملعب سيتي

ق57: بطاقة صفراء لفرناندينيو

ق56: أووووووو! التحام قوي من فرناندينيو ضد ماني

ق54: جيسوس يواصل إزعاج دفاع ليفربول لكن هذه المرة أليسون ينقذ الموقف

ق53: ضغط أحمر وركلة ركنية

ق47: جووووول! جريليش يسجل الأول لسيتي. مهارة رائعة من جيسوس قبل أن يمرر لجريليش الذي سدد مباشرة في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جووووول الثالث. ماني يسجل. تمريرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء لتياجو ألكانتارا، تابعها ماني بتسديدة على الطائر لتسكن الكرة شباك سيتي

ق37: بطاقة صفراء لفابينيو بعد عرقلة جيسوس مهاجم سيتي

ق35: أفضلية واضحة لليفربول

ق35: خطأ لليفربول بعد ركل برناردو لقدم ماني. اعتراض من كلوب على الحكم

ق27: بطاقة صفراء لجابريل جيسوس بعد التحام ضد لويس دياز لاعب ليفربول

ق25: أفضلية لليفربول المتماسك والمتقدم والمسيطر على المباراة

ق23: خطأ لصالح روبرتسون لاعب ليفربول بعد التحام من فرناندينيو لاعب وسط سيتي

ق17: جووووووول الثاني لليفربول. ستيفين حارس سيتي تباطأ في تمرير الكرة لينقض عليه ماني ويسجل الهدف الثاني

ق15: ضربة رأس لفودين لكن الكرة تذهب سهلة في يد أليسون بيكر حامي عرين ليفربول

ق9: جووووول أول! كوناتي يسجل الأول لليفربول بضربة رأس إثر ركلة ركنية

ق5: جريليش يسدد الكرة من داخل المنطقة لكن دفاع ليفربول يتصدى

بداية المباراة