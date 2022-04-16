برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع

السبت، 16 أبريل 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

برايتون

فاز برايتون على مضيفه توتنام بهدف اليوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لياندرو تروسارد هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90.

وهيمن برايتون على المواجهة وظفر بثلاث نقاط ثمينة ليوقف صحوة سبيرز الذي دخل المواجهة بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري.

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وارتقى برايتون للمركز العاشر ورصيده 40 نقطة بينما ظل توتنام رابعا ورصيده 57 نقطة.

وبإمكان أرسنال اقتناص المركز الرابع من جاره اللندني توتنام إذا فاز في مبارياته المقبلة.

ولعب أرسنال 30 مباراة حتى الآن ورصيده 54 نقطة بينما خاض توتنام 32 مواجهة.

ويحل توتنام ضيفا على برينتفورد يوم السبت.

أما أرسنال فيحل ضيفا على ساوثامبتون اليوم وله لقاء مؤجل ضد تشيلسي سيجري يوم الأربعاء.

برايتون توتنام الدوري الإنجليزي
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