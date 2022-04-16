برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع
السبت، 16 أبريل 2022 - 15:50
كتب : FilGoal
فاز برايتون على مضيفه توتنام بهدف اليوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل لياندرو تروسارد هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90.
وهيمن برايتون على المواجهة وظفر بثلاث نقاط ثمينة ليوقف صحوة سبيرز الذي دخل المواجهة بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري.
وارتقى برايتون للمركز العاشر ورصيده 40 نقطة بينما ظل توتنام رابعا ورصيده 57 نقطة.
وبإمكان أرسنال اقتناص المركز الرابع من جاره اللندني توتنام إذا فاز في مبارياته المقبلة.
ولعب أرسنال 30 مباراة حتى الآن ورصيده 54 نقطة بينما خاض توتنام 32 مواجهة.
ويحل توتنام ضيفا على برينتفورد يوم السبت.
أما أرسنال فيحل ضيفا على ساوثامبتون اليوم وله لقاء مؤجل ضد تشيلسي سيجري يوم الأربعاء.
نرشح لكم
مباشر كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (0)(0) ليفربول.. الدفاع يتصدى لجريليش مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(0) نورويتش.. ساوثامبتون (0)-(0) أرسنال.. جووول ثان تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول تشكيل أرسنال - نيكيتيا ومارتينيلي يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون تشكيل الدوري الإنجليزي – رانجنيك يدفع بكل الأوراق الهجومية ضد نورويتش تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه شامبيونشيب - كتيبة روني تؤجل الصعود.. ديربي كاونتي يهزم فولام
أخر الأخبار
مران الزمالك - انتظام الونش 3 دقيقة | مصر
كهربا يغيب عن تعادل هاتاي مع سيفاس سبور 54 دقيقة | المحترفون