انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (3)-(2) نورويتش.. ساوثامبتون (1)-(0) أرسنال

السبت، 16 أبريل 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

هدف كريستيانو رونالدو أمام توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تنطلق المباريات في الرابعة عصرا.

مانشستر يونايتد X نورويتش سيتي

نهاية المباراة

ق75. جووووووول رونالدو يسجل الهاتريك من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع

ق52 جوووووول العادل لنورويتش سيتي عن طريق تيمو بوكي من انفراد بمرمى دي خيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووول تقليص الفارق لنورويتش سيتي عن طريق كيران دويل بعد عرضية من بوكي داخل منطقة الجزاء

ق31. جوووووووول ثان لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو برأسية

ق7. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو بعد خطأ كبير من الدفاع

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ساوثامبتون X أرسنال

نهاية المباراة

ق81. التعادل يضيع من أوديجارد بتسديدة مرت بجوار المرمى

ق72. تصد راائع من فورستر حارس ساوثامبتون بعد تسديدة غيرت اتجاهها

ق63. تسديدة من ساكا بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول أول لساوثامبتون عن طريق بيدنارك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رونالدو يبدع بهاتريك.. ومانشستر يونايتد يعود للانتصارات مباشر كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)(3) ليفربول.. صلاح كاد يسجل برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول تشكيل أرسنال - نيكيتيا ومارتينيلي يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون تشكيل الدوري الإنجليزي – رانجنيك يدفع بكل الأوراق الهجومية ضد نورويتش تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه
أخر الأخبار
رونالدو يبدع بهاتريك.. ومانشستر يونايتد يعود للانتصارات 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (0)(1) صنداونز.. هدف أول 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت.. ودورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية 41 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه يسجل في تعادل باشاك شهير مع ألتاي بمشاركة أحمد ياسر ريان 47 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك - انتظام الونش ساعة | مصر
مباشر كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)(3) ليفربول.. صلاح كاد يسجل ساعة | الدوري الإنجليزي
برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (3)-(2) نورويتش.. ساوثامبتون (1)-(0) أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟