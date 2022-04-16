انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (3)-(2) نورويتش.. ساوثامبتون (1)-(0) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تنطلق المباريات في الرابعة عصرا.

مانشستر يونايتد X نورويتش سيتي

نهاية المباراة

ق75. جووووووول رونالدو يسجل الهاتريك من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع

ق52 جوووووول العادل لنورويتش سيتي عن طريق تيمو بوكي من انفراد بمرمى دي خيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووول تقليص الفارق لنورويتش سيتي عن طريق كيران دويل بعد عرضية من بوكي داخل منطقة الجزاء

ق31. جوووووووول ثان لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو برأسية

ق7. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو بعد خطأ كبير من الدفاع

بداية المباراة

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ساوثامبتون X أرسنال

نهاية المباراة

ق81. التعادل يضيع من أوديجارد بتسديدة مرت بجوار المرمى

ق72. تصد راائع من فورستر حارس ساوثامبتون بعد تسديدة غيرت اتجاهها

ق63. تسديدة من ساكا بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول أول لساوثامبتون عن طريق بيدنارك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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