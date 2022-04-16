تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ليفربول اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج كايل ووكر من القائمة بينما يجلس كيفن دي بروين وإديرسون مورايش على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: ستيفن

الدفاع: كانسيلو - ستونز - أكي - زينشينكو

وسط الملعب: فرناندينيو - برناردو - فودين

الهجوم: جريليش - جيسوس - ستيرلينج

البدلاء: إديرسون - دي بروين - دياش - جوندوجان - لابورت - رودري - محرز - ديلاب - لافيا

وتنطلق المباراة الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقلها قناة beIN Premium 1.

والفائز سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو كريستال بالاس.