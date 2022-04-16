تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي – صلاح وماني ودياز يقودون ليفربول ضد سيتي

السبت، 16 أبريل 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جواو كانسيلو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام المباراة في ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- نابي كيتا

في الهجوم: لويس دياز- ساديو ماني- محمد صلاح

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