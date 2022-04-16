تشكيل أرسنال - نيكيتيا ومارتينيلي يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون

السبت، 16 أبريل 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يسجل هدف أرسنال الأول في مانشستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ساوثامبتون بعد قليل.

ويحل أرسنال ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أرسنال مشاركة إيدي نيكيتيا في مركز قلب الهجوم بدلا من أليكساندر لاكازيت الذي أعلن النادي إصابته بفيروس كورونا.

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كما شهد التشكيل وجود محمد النني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال بالكامل كالآتي:

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريس - بن وايت - جابرييل - نونو تافاريس

الوسط: مارتن أوديجارد - ألبيرت لوكونجا - جارنيت تشاكا

الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكيتيا - جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدور الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق أربع نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة.

أرسنال ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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