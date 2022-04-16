تشكيل الدوري الإنجليزي – رانجنيك يدفع بكل الأوراق الهجومية ضد نورويتش
السبت، 16 أبريل 2022 - 15:10
كتب : FilGoal
شهد تشكيل مانشستر يونايتد الذي أعلن عنه مدربه رالف رانجنيك دفعه بكل الأوراق الهجومية في مواجهة نورويتش سيتي.
ويستضيف يونايتد منافسه نورويتش سيتي في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت
في الوسط: جيسي لينجارد- بول بوجبا- برونو فيرنانديز
في الهجوم: جادون سانشو- كريستيانو رونالدو- أنتوني إيلانجا
ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب بـ51 نقطة.
فيما نورويتش في المركز الـ20 والأخير بـ21 نقطة.
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