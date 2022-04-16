مدرب نهضة بركان لـ في الجول: المصري؟ مواجهة ليست سهلة.. مدربهم فاز بإفريقيا من قبل

قال فلورانت ابينجي مدرب نهضة بركان إن مواجهة المصري ليست سهلة مشيدا بقدرات المدير الفني للفريق البورسعيدي معين الشعباني.

ويستضيف المصري منافسه نهضة بركان غدا الأحد في ملعب برج العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث فلورانت ابينجي لـFilGoal.com قائلا: "مباراة المصري ليست سهلة، المصري فريق جيد ومدربهم يمتلك خبرات كبيرة في إفريقيا وحقق دوري أبطال إفريقيا من قبل".

وأكمل المدرب الكونغولي حديثه "المصري يلعب بشكل جيد وهم فريق متماسك جدا وشاهدت ذلك في مباراة الأهلي التي فازوا بها الاسبوع الماضي".

وأكمل "لن ألجأ لتغيير طريقة لعب فريقي سنلعب بنفس طريقة اللعب وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة في ملعبنا وهو ما نهدف إليه من مباراة الغد".

وسبق لمعين الشعباني تحقيق دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي رفقة الترجي عامي 2018 و2019.