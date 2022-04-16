تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد

بعد ثلاث سنوات من فشل انتقال باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد لعدم رغبته في الأمر عاد الاهتمام بين الطرفين مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن وكيل أعمال سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولي النادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن الاجتماع سيدور حول مشروع يونايتد في ظل أن إريك تين هاج مدرب أياكس الحالي والمرتقب ليونايتد يقدر جودة وإمكانيات اللاعب الأرجنتيني.

وكان يونايتد مهتما بضم ديبالا قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في صيف عام 2019 لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال في نهاية المطاف وفضل البقاء مع يوفنتوس.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب الأرجنتيني لن يجدده وسيرحل عن البيانكونيري.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس قادما من باليرمو في عام 2015.

يذكر أن يونايتد لم يعلن توصله لاتفاق مع تين هان لقيادة الفريق خلفا لأولي جونار سولشاير.

بيد أن شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أكدت التوصل لاتفاق بين الطرفين وأن توقيع العقود مسألة وقت فقط.