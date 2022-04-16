تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد

السبت، 16 أبريل 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

بعد ثلاث سنوات من فشل انتقال باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد لعدم رغبته في الأمر عاد الاهتمام بين الطرفين مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن وكيل أعمال سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولي النادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن الاجتماع سيدور حول مشروع يونايتد في ظل أن إريك تين هاج مدرب أياكس الحالي والمرتقب ليونايتد يقدر جودة وإمكانيات اللاعب الأرجنتيني.

أخبار متعلقة
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد عمر.. غياب صلاح وظهور أساطير الاتحاد خبر في الجول – آلام الضامة تهدد مشاركة علي معلول أمام الرجاء

وكان يونايتد مهتما بضم ديبالا قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في صيف عام 2019 لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال في نهاية المطاف وفضل البقاء مع يوفنتوس.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب الأرجنتيني لن يجدده وسيرحل عن البيانكونيري.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس قادما من باليرمو في عام 2015.

يذكر أن يونايتد لم يعلن توصله لاتفاق مع تين هان لقيادة الفريق خلفا لأولي جونار سولشاير.

بيد أن شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أكدت التوصل لاتفاق بين الطرفين وأن توقيع العقود مسألة وقت فقط.

مانشستر يونايتد ديبالا يوفنتوس
نرشح لكم
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه شامبيونشيب - كتيبة روني تؤجل الصعود.. ديربي كاونتي يهزم فولام مؤتمر أرتيتا: لا نريد المركز الرابع.. بل الثالث أو الثاني أو البطل ماتيتش يرحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم مؤتمر جوارديولا: موقف دي بروين ووكر يتحدد غدا أمام ليفربول جيرارد: سواريز كان لا يُصدق.. كاراجر شكا لي مواجهته في المران يوميا مؤتمر رانجنيك: محبط من أداء مانشستر يونايتد.. ولا أستطيع الحديث عن تين هاج مؤتمر توخيل: لوكاكو جاهز لمواجهة كريستال بالاس.. ونشعر بالمرارة بعد هزيمة ريال مدريد
أخر الأخبار
انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس 10 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو 19 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على لاعبيه الشباب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟