قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قائمة الفريق التي تخوض مباراة مازيمبي الكونغولي، في لقاء ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي على أن تقام مواجهة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو.

وشهدت القائمة عودة شريف إكرامي لها عقب غيابه عنها في لقاء غزل المحلة بالدوري فيما غاب عنها أحمد أيمن منصور.

وضمت القائمة 22 لاعبا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا بداية من مساء اليوم السبت.