كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه

فسر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب اهتزاز مستوى محمد صلاح في الأونة الأخيرة مع الفريق ودافع عنه مؤكدا ثقته في قدرة الملك المصري على ختام الموسم بقوة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قائلا: "أعرف أن صلاح سينهي الموسم بقوة".

وواصل "في اللحظة الحالية يجب علينا فقط إعادة ضبط بعض الأمور لأن كل مباراة بالنسبة لنا هي نهائي وذلك منذ شهر يناير الماضي، هذا جنون".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "المشكلة هي إنه خلال شهر ينياير حظي صلاح بأكثر فترة صعبة في مسيرته، لقد ذهب لكأس أمم إفريقيا وخاضوا النهائي ولعبوا كل المباريات بـ120 دقيقة".

وتابع "الدور الذي كان يقوم به صلاح هائل وضخم للغاية، هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه في غرفة خلع الملابس من حيث الاجتماعات وأشياء من هذا القبيل وعدم وجود وقت للتعافي".

وأردف كلوب "ثم هناك مشكلة أخرى أن تكون نجما في بلدك والكل يريد شيئا منك، هذا شيء كبير، ورغم أنه جيد للاعبين لكننا الآن في فترة لا يوجد فيها أي توقف وهذا أمر طبيعي تماما".

وأكمل "وبالنسبة لصلاح الذي يحب المراوغة فهو جيد في هذا الأمر حقا، فقد سجل أهدافا كثيرا من مرواغات".

وأتم "هل أقول له لا تراوغ؟ لا، بل أقول له راوغ في اللحظات الصحيحة واحتفظ بالكرة في اللحظات الأخرى، اجعل الأمور بسيطة، وكل هذ الأشياء من حيث سير العملية".