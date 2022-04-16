مواعيد مباريات اليوم السبت 16-4-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر سيتي والأهلي والرجاء
السبت، 16 أبريل 2022 - 11:33
كتب : FilGoal
يشهد اليوم العديد من المباريات الهامة على المستوى الأوروبي والقاري.
ففي تمام الرابعة مساء سيواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".
وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" سيواجه مانشستر يونايتد منافسه نورويتش سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
وعبر قناة "بي إن سبورتس 3 بريميوم" سيواجه ساوثامبتون نظيره أرسنال.
وفي تمام العاشرة مساء سيواجه الأهلي منافسه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".
ويلتقي فريق كرة السلة بالزمالك بمنافسه فوكاش في بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL في تمام الـ11 مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".
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