مران الأهلي - محاضرة أخيرة من موسيماني قبل مواجهة الرجاء

أتم الأهلي مساء يوم الجمعة استعداداته لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة العاشرة مساء.

واختتم الأهلي التدريبات الأخيرة في التاسعة والنصف مساء ‏على ملعب التتش بالجزيرة.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني ‏المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.