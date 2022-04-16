طريق الأهلي – تعادل مثير بين وفاق سطيف والترجي

السبت، 16 أبريل 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

وفاق سطيف

تعادل وفاق سطيف الجزائري مع ضيفه الترجي التونسي مساء يوم الجمعة سلبيا بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة في ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وستقام مباراة الإياب في تونس يوم الجمعة المقبلة في ملعب رادس.

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وسيواجه الفائز من تلك المواجهة، المنتصر من مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

ملخص المباراة

جاء الشوط الأول مثيرا في أحداثه وشهد أكثر من فرصة هدف محقق لكلا الفريقين لكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك.

فتألق حارس وفاق سطيف أمام تسديدة من محمد علي بن رمضان.

وفي الدقيقة 34 تألق المعز بن شريفية حارس الترجي ومنع وفاق سطيف من تسجيل هدفا محققا برأسية قوية.

وكاد الترجي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة في الدقيقة 37 لكن العارضة حرمت غيلان الشعلالي من هدف محقق إثر تسديدة من ركلة حرة.

وأطلق عبد المؤمن دابو لاعب سطيف تسديدة قوية تصدى لها بن شريفية.

وعلى عكس الشوط الأول جاء نظيره الثاني هادئا للغاية في أحداثه وغابت عنه الفرص الخطيرة.

يذكر أنه لو انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فسيتأهل وفاق سطيف إذ أن قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض باثنين حال التعادل مازال معمولا بها في إفريقيا على عكس أوروبا.

وفاق سطيف الترجي دوري أبطال إفريقيا
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