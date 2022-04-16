قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية

بسيناريو مثير للغاية، تغلب غزل المحلة على ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 82 وعبده يحيى في الدقيقة 93، بينما سجل خالد قمر هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 87.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل - مصطفى العش - حميد ماو - أحمد النادري - هشام عادل - إبراهيم كونيه - باولن فوافي - عبده يحيى.

فيما دفع الجونة بكل من: عماد السيد - ألان كيمباباي - طارق سامي - عمرو سعداوي - عمر طارق - نور السيد - إسلام محارب - إسلام عبد النعيم - محمود شبراوي - كريم طارق - أرنو راندريانانتيناينا.

بدأت المباراة بشوط سلبي للغاية قلت فرصه كثيرا، أبرزها انفراد أحمد النادري لاعب المحلة بالمرمى، إلا أن تسديدة الأخير لم تنجح في بلوغ الشباك بفضل قفاز عماد السيد حارس مرمى الجونة.

وعلى عكس الهدوء الطاغي على المباراة، انقلبت الأمور تماما في آخر 10 دقائق من زمن اللقاء.

تحصل غزل المحلة على ركلة جزاء بعد إعاقة عماد السيد لعبد الرحمن عاطف داخل المنطقة، ليسجلها معاذ الحناوي في الدقيقة 82.

ولكن على الناحية الأخرى تحصل الجونة على ركلة جزا ء بسبب خطأ مصطفى العش ضد كيامبابي، ليتعادل بها خالد قمر في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل عبده يحيى هدف الانتصار، ليفوز المحلة في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة يرفع غزل المحلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.