قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية

السبت، 16 أبريل 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

عبده يحيى - محمد فتح الله - غزل المحلة

بسيناريو مثير للغاية، تغلب غزل المحلة على ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 82 وعبده يحيى في الدقيقة 93، بينما سجل خالد قمر هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 87.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل - مصطفى العش - حميد ماو - أحمد النادري - هشام عادل - إبراهيم كونيه - باولن فوافي - عبده يحيى.

أخبار متعلقة
بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة الدرجة الثانية - بيان: بسبب نقاط حرس الحدود والرجاء.. الأوليمبي يهدد بالتصعيد إلى فيفا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي

فيما دفع الجونة بكل من: عماد السيد - ألان كيمباباي - طارق سامي - عمرو سعداوي - عمر طارق - نور السيد - إسلام محارب - إسلام عبد النعيم - محمود شبراوي - كريم طارق - أرنو راندريانانتيناينا.

بدأت المباراة بشوط سلبي للغاية قلت فرصه كثيرا، أبرزها انفراد أحمد النادري لاعب المحلة بالمرمى، إلا أن تسديدة الأخير لم تنجح في بلوغ الشباك بفضل قفاز عماد السيد حارس مرمى الجونة.

وعلى عكس الهدوء الطاغي على المباراة، انقلبت الأمور تماما في آخر 10 دقائق من زمن اللقاء.

تحصل غزل المحلة على ركلة جزاء بعد إعاقة عماد السيد لعبد الرحمن عاطف داخل المنطقة، ليسجلها معاذ الحناوي في الدقيقة 82.

ولكن على الناحية الأخرى تحصل الجونة على ركلة جزا ء بسبب خطأ مصطفى العش ضد كيامبابي، ليتعادل بها خالد قمر في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل عبده يحيى هدف الانتصار، ليفوز المحلة في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة يرفع غزل المحلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

غزل المحلة الدوري المصري الجونة
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يصرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبين بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة انتهت الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (3) فيوتشر.. المحلة (2) - (1) الجونة مباراة غيرت مسيرتي - سمير كمونة.. قيادة الأهلي للتتويج بلقب أمام الرجاء مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 إبريل 2022.. دوري مصري وسلة الزمالك وأبطال إفريقيا مصدر من المصري يكشف لـ في الجول نهاية أزمة الشعباني.. وموقف مستحقات اللاعبين مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تاكيس وباتشيكو مرشحان لخلافة إيهاب جلال إصابة سائق الاتحاد السكندري بجلطة في القلب.. والفريق يغادر بسائق بديل
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يصرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبين 3 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: رغم وصول المعدات.. مباراة وفاق سطيف والترجي أقيمت بدون تقنية الفيديو 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - الزمالك ينقض على صدارة مجموعته في بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا 30 دقيقة | رياضات أخرى
طريق الأهلي – تعادل مثير بين وفاق سطيف والترجي 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى ساعة | الدوري الإيطالي
قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية ساعة | الدوري المصري
بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة ساعة | الدوري المصري
شامبيونشيب - كتيبة روني تؤجل الصعود.. ديربي كاونتي يهزم فولام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد