بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

سجل سيراميكا كليوباترا هدفا ولكن تم إلغائه ليحرز فيوتشر هدفا ويصبح بداية سيطرته على المباراة ومن ثم الفوز بها.

وفاز فيوتشر اليوم الجمعة على منافسه سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد في ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

افتتح محمد رضا أهداف المباراة في الدقيقة 11.

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وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 80 أتم أيمن الصفاقسي ثلاثية فيوتشر.

وشهدت المباراة طرد لاعب سيراميكا كليوباترا محمد توني بعد حصوله إنذارين في دقيقة واحدة لارتكابه خطأ واعتراضه على قرار الحكم في الدقيقة 52.

ورفع ذلك الفوز رصيد فيوتشر إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وسجل وينفول كوبينا هدفا لسيراميكا في الدقيقة الثامنة بعد عودة الكرة من مدافع فيوتشر.

لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على شادي حسين قبل تمريره الكرة وارتكاب لاعب فيوتشر الخطأ الذي كان يسبق الهدف.

وفور استئناف اللعب أطلق محمد رضا تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فيوتشر وسط اعتراضات كثيرة من لاعبي سيراميكا وجهازهم الفني.

وأطلق كريم وليد "نيدفيد" تسديدة قوية ارتطمت بدافع سيراميكا ومرت لخارج الملعب.

ومن انفراد تام في الدقيقة 33 استغله أحمد عاطف بأفضل شكل وخطف الكرة وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وأطلق أحمد عاطف تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى سيراميكا عامر عامر.

وفي الدقيقة 52 حصل محمد التوني على بطاقة صفراء أولى لتدخل قوي ومن ثم بطاقة ثانية لاعتراضه على حكم المباراة ليخرج مطرودجا.

وأضاف أحمد عاطف هدفا ثالثا رائعا لفيوتشر بتسديدة جميلة بخارج القدم لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 سجل أيمن الصفاقسي الهدف الثالث لفيوتشر بعد متابعته كرة ارتطمت بالعارضة إثر تسديدة من عمر كمال عبد الواحد.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار فيوتشر بثلاثية دون رد.

فيوتشر سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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