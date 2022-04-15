انتهت في طريق الأهلي – وفاق سطيف (0) – (0) الترجي.. تعادل سلبي في الذهاب

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي التي تقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

---------------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق90: فرصة خطيرة تضيع على الوفاق في الوقت القاتل

ق60: شوط ثاني هادئ في أحداثه عكس نظيره الأول وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: عبد المؤمن دابو أطلق تسديدة قوية تصدى لها بن شريفية.

ق37: يا رباااااااااه العاااارضة تحرم الترجي من هدف محقق من ركلة حرة مباشرة من غيلان الشعلالي.

ق34: المعز بن شريفية يتألق أمام رأسية من لاعب وفاق سطيف ويحرمه من الهدف الأول.

ق11: حارس سطيف يتألق أمام تسديدة محمد علي بن رمضان ويحرم الترجي من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

الترجي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة أخيرة من موسيماني قبل مواجهة الرجاء مصدر من كاف لـ في الجول: رغم وصول المعدات.. مباراة وفاق سطيف والترجي أقيمت بدون تقنية الفيديو طريق الأهلي – تعادل مثير بين وفاق سطيف والترجي في اللحظات الأخيرة.. نهاية أزمة تقنية الفيديو قبل مباراة وفاق سطيف والترجي مؤتمر مدرب الرجاء: نملك أفضلية خوض الإياب في "جحيمنا" ضد الأهلي.. وهؤلاء أبرز لاعبيه مصدر من كاف لـ في الجول: جربنا VAR في ملاعب ذهاب ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية مؤتمر أيمن أشرف: تأجيل لقاء الدوري ساعدنا للاستعداد لـ الرجاء مؤتمر موسيماني: الفرص متساوية بين اللاعبين.. آخر مران سيحسم التشكيل ضد الرجاء
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة أخيرة من موسيماني قبل مواجهة الرجاء 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يصرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبين 8 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: رغم وصول المعدات.. مباراة وفاق سطيف والترجي أقيمت بدون تقنية الفيديو 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - الزمالك ينقض على صدارة مجموعته في بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا 35 دقيقة | رياضات أخرى
طريق الأهلي – تعادل مثير بين وفاق سطيف والترجي 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى ساعة | الدوري الإيطالي
قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية ساعة | الدوري المصري
بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد