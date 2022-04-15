مؤتمر أرتيتا: لا نريد المركز الرابع.. بل الثالث أو الثاني أو البطل

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أرتيتا

اعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن هدفه ليس فقط ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا بل أن يكون في مقدمة الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على نظيره ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا على هامش المؤتمر الصحفي لمواجهة أرسنال وساوثهامبتون: "لا نريد أن نكون رابعا، بل ثالثا أو ثانيا أو أولا، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

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وبسؤاله عن ضغوضات الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى بسبب التنافس مع توتنام، رد أرتيتا "اعتقد أنه مرتبط بتاريخنا وهذا دائما داخل كل مشجع وأي شخص لديه أي صلة بالنادي، لذلك في اللحظة التي ترى فيها الفريق يعمل بشكل أفضل ولديه تطلعات أفضل، فأنت تصبح متحمسا وهذا هو رد الفعل الصحيح".

وتطرق أرتيتا عن إصابة توماس بارتي القوية، إذ قال: "سيغيب لفترة غير قصيرة، نحن لسنا متفائلين أنه يستطيع للعب من جديد فيما تبقى من الموسم".

وأما بالنسبة للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ذكر أرتيتا " أنه يغيب عن تدريبات الفريق، لأسباب خاصة، ولكن هناك فرصة لتواجده غدا أمام ساوثهامبتون".

وشدد أرتيتا على استمرار غياب كيران تيرني، وتاكاهيرو تومياسو للإصابة، وقال: "غيابهم ليس مثالي لكننا نعمل بما هو لدينا".

وأتم بالحديث عن الهزيمة التي تلقاها الفريق ضد برايتون الجولة الماضية "حدثت تصرفات لم أشاهدها منذ وقت بعيد من اللاعبين، تخطينا الأمر ولايزال الأمر بأيدينا وسنفعل كل شيء لتحسين الوضع".

وتراجع أرسنال في الترتيب بعد خسارة آخر مباراتين أمام كريستال بالاس وبرايتون.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 54 في ترتيب جدول الترتيب مبتعدا عن توتنام صاحب المركز الرابع بفارق 3 نقاط.

وتتنافس فرق أرسنال وتوتنام ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الإنجليزي أرسنال
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