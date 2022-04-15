مؤتمر مدرب الرجاء: نملك أفضلية خوض الإياب في "جحيمنا" ضد الأهلي.. وهؤلاء أبرز لاعبيه

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:37

كتب : حسام نور الدين

رشيد الطاوسي - وفاق سطيف

قال رشيد الطاوسي المدير الفني للرجاء إن فريقه يملك أفضلية أمام الأهلي لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ملعبه مركب محمد الخامس والذي وصفه بالجحيم للمنافسين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم للحديث عن مواجهة الذهاب التي ستقام غدا السبت في ملعب WE السلام.

وتحدث الطاوسي قائلا: "هذه مباراة هامة بين الفريقين بكل تأكيد".

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وتابع "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة ولكننا جاهزون لها وفريقي سيكون على قدر اللقاء".

وواصل "لكننا نملك أفضلية خوض المباراة الأولى خارج ملعبنا والإياب على مركب محمد الخامس الذي يمثل جحيما للأندية".

قبل أن يستدرك "لكنها بالتأكيد مباراة بين الفريقين داخل الملعب".

وعن الأهلي قال: "الأهلي فريق كبير ويملك عناصر مميزة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" واحمد عبد القادر ومحمد شريف".

وشدد مدرب الرجاء "كل خطوط الأهلي قوية".

وعن هل المواجهة ستكون متشابهة مع تلك التي أقيمت في السوبر الإفريقي قبل بضعة أشهر والتي انتصر فيها الأهلي بركلات الترجيح قال: "ستكون مواجهة مختلفة عن مباراة السوبر فلكل مواجهة ظروفها وجهزت اللاعبين بشكل مناسب".

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