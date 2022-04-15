تقرير سعودي يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حجازي.. وموعد عودته لتدريبات اتحاد جدة

اقترب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من العودة إلى الملاعب بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد

وتعرض حجازي للإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة، خلال مواجهة المنتخب المصري أمام منافسه المغربي ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

ويصل حجازي بحسب برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "MBC ACTION" إلى مدينة جدة خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي.

وأوضح البرنامج أن حجازي سيشارك في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد بعد عيد الفطر، حيث يسير اللاعب بخطى جيدة نحو التعافي من الإصابة.

ويرغب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي في الاستفادة من خدمات حجازي خلال الجولات الـ5 المتبقية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح يوم 6 مايو المقبل، في إطار الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين ستلعب يوم 15 مايو وستحدد بنسبة كبيرة بطل الموسم الحالي للدوري السعودي.