ماتيتش يرحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم

أعلن نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب الصربي في إنستجرام "بعد تفكير عميق، قررت أن الموسم الحالي سيكون الأخير لي مع يونايتد، أخبرت الإدارة والمدرب واللاعبين بقراري".

وأضاف لاعب تشيلسي السابق "تشرفت باللعب لهذا النادي العظيم، أشكر الجمهور على دعمه. الآن سأقدم كل ما لدي لأساعد اللاعبين لننهي الموسم بكل قوة".

وينتهي عقد ماتيتش (33 عاما) في يونيو 2023.

لاعب فيتسه الهولندي وبنفيكا البرتغالي السابق ارتدى قميص الشياطين الحمر في 2017.

شارك مع الفريق في 183 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ولم يتوج معه بأي لقب.

ويسعى يونايتد لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري ليشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز السادس في الدوري مبتعدا بست نقاط عن توتنام الرابع.

ويستضيف نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 33 من البطولة.