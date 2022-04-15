مصدر من كاف لـ في الجول: جربنا VAR في ملاعب ذهاب ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تجربة تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب المستضيفة لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

إحدى هذه المباريات في دوري الأبطال تجري في القاهرة مساء السبت على ملعب السلام بين الأهلي والرجاء.

بينما في الكونفدرالية يستضيف بيراميدز والمصري فريقي مازيمبي ونهضة بركان على الترتيب يوم الأحد.

ويبدأ تطبيق VAR في البطولتين من الدور ربع النهائي.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"اختبرنا الفيديو في الملاعب الأربعة، وكذلك ملاعب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، عن طريق الشركة المسؤولة عن VAR وبحضور الحكام والمراقبين".

وأضاف "الـVAR جاهز للمباريات. تطبيقه بدءا من ربع النهائي يشجعنا على الاستعانة به من دور المجموعات في الموسم المقبل".

وأتم "نخطط لتدريب الحكام على الفيديو بالتنسيق مع لجنة VAR في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حتى نوسع قاعدة الحكام القادرين على تطبيق التقنية".

وشهدت البطولة في السنوات الأربع الماضية تطبيق VAR في النهائي فقط.

لكن في الموسم الحالي يبدأ تطبيقه من دور الـ8.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء مساء السبت والإياب في 22 إبريل.