مؤتمر موسيماني: الفرص متساوية بين اللاعبين.. آخر مران سيحسم التشكيل ضد الرجاء

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 18:09

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

موسيماني

شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة ضيفه الرجاء المغربي مساء السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي:"الأهلي يفتقد أكثر من لاعب بسبب الإصابات مثل بدر بانون وأكرم توفيق وغيرهما. هناك 11 لاعبًا في الملعب غدًا و5 بدلاء، الفريق اعتاد على الغيابات، لكن بشكل عام التركيز منصب على مواجهة الغد".

وأضاف "هناك أكثر من لاعب شارك بديلًا وكانت له بصمة، وفرص الجميع متساوية، واليوم في المران الختامي سنحسم من يشارك غدًا بناء على حالة جميع اللاعبين".

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وأردف "دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل إلى الدور ربع النهائي، هناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع المباراتين".

وواصل "جميع مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة. لن أتحدث عن طريقة لعب الأهلي غدًا أمام الرجاء، ونفس الأمر بالنسبة للجهاز الفني للفريق المغربي الذي لن يفصح عن خطته وطريقته. الفريق عليه أن يكون أكثر تركيزًا غدًا، وفي حال تقديم المطلوب منه تكون فرصته جيدة خاصة في وجود الجماهير".

وأتم "الأهلي لديه الخبرة الكافية للتعامل مع المواجهة، لدينا الروح والإصرار وسنلعب على الفوز غدًا أمام الرجاء".

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة beIN 3 المباراة.

ويستضيف الرجاء مباراة الإياب في 22 إبريل الجاري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا موسيماني
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