مدرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي: أثبتنا قدرتنا في مباراة كأس العرش

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

رشيد الطاوسي - وفاق سطيف

شدد رشيد الطاوسي مدرب الرجاء على جاهزية فريقه لمقارعة الأهلي مساء السبت في القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطاوسي عبر صحيفة هيسبورت المغربية:"المعنويات مرتفعة قبل مباراة الأهلي، فزنا في آخر مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، على أمازولو ووفاق سطيف. الكل متحمس، سنواجه فريقا كبيرا، ونحن أيضا فريق كبير".

وأضاف "لابد أن نكون حاضرين ذهنيا في المواعيد الكبرى. سنفتقد محمد النهيري بسبب الإيقاف، وهناك إصابة لزكريا الوردي وعمر العرجون، بقية اللاعبين قادرين على تقديم عرض قوي مثلما فعلنا ضد أمازولو في جنوب إفريقيا".

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وأتم "أثبتنا في مباراة كأس العرش المغربي ضد رجاء بني ملال أننا فريق قوي في المواعيد الكبرى ولدينا ردة فعل قوية".

وتفوق الرجاء على رجاء بني ملال في ربع نهائي كأس العرش بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3.

كان الرجاء متأخرا بنتيجة 3-1 قبل أن يسجل هدفين ويجبر منافسه على ركلات الترجيح.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

والمواجهة ليست الأولى للطاوسي ضد المارد الأحمر.

واجه الأهلي قبل 4 سنوات مع وفاق سطيف الجزائري وخسر في نصف نهائي الأبطال.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا رشيد الطاوسي
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