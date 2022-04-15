مؤتمر جوارديولا: موقف دي بروين ووكر يتحدد غدا أمام ليفربول

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

هدف دي بروين في أتليتكو مدريد

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبيه كيفن دي بروين وكايل ووكر سيتحدد موقفهما يوم السبت قبل ساعات من اللقاء المرتقب ضد ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يكمل الثنائي لقاء أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقد يغيبا أمام ليفربول.

وصرح الإسباني في مؤتمر صحفي "سنرى غدا كيف سيكون دي بروين وووكر. روبن دياش تدرب اليوم وسنرى موقفه من المباراة".

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وواصل "كان بإمكان ووكر الاستمرار في مباراة أتليتكو، تعرض لإصابة لكنه تحسن. هذه الأشياء تحدث في كرة القدم وعلينا التأقلم. دي بروين أصيب في عضلة السمانة".

وأضاف "أنا و(يورجن) كلوب لن نلعب غدا، لن نفاجئ أحدا. المفاجآت يفعلها اللاعبون وليس المدربين. دوما تتعلم حين تواجه ليفربول، وتتعلم أكثر حين تواجههم خلال فترة أقصر، مثل كرة السلة".

وعن مشادة لاعبين من فريقه وأتليتكو مدريد بعد نهاية مباراة الأربعاء، علق مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "أعرف لاعبي فريقي جيدا، لم أعرف ماذا حدث. لا اتحدث عن واقعة الممر المؤدي لغرف الملابس".

وتعادل سيتي مع ضيفه ليفربول يوم الأحد بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصارعان عليه بشدة.

ثم لعب الثنائي في دوري أبطال أوروبا وعبرا إلى الدور نصف النهائي، ليفربول سيواجه فياريال بينما سيتي يقارع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني.

ويلتقيان عصر السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد.

الفائز منهما سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو كريستال بالاس.

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