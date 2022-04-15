جيرارد: سواريز كان لا يُصدق.. كاراجر شكا لي مواجهته في المران يوميا

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

ليفربول لويس سواريز

أثنى ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول ومدرب أستون فيلا الحالي على لويس سواريز زميله السابق ومهاجم أتليتكو مدريد الآن.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

ليفربول

ويفضل جيرارد اللاعب سواريز على الإسباني فرناندو توريس حين سئل عن المقارنة بين ثنائي ليفربول السابق.

وقال الإنجليزي عبر The Overlap:"كلاهما رائعان، لكني سأختار سواريز لأنه كان يملك كل شيء".

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وأضاف "لعبت مع لاعبين رائعين، مثل شابي ألونسو، خافير ماسكيرانو، وتوريس، لكن سواريز كان مختلفا".

وواصل "كنت أشعر أنه بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه، سيفوز بالمباراة. كان يتدرب مثلما يفعل في المباراة. أتذكر بعد إحدى التدريبات التي خضتها معه ومع جيمي كاراجر، الأخير قال لي: يا إلهي، هذا الفتى لا يُصدق".

وأردف "أتذكر كاراجر يقول لي: لا أريد مواجهته كل يوم في التدريبات. كان يخوض المران بكل حدة، ويستطيع إحراجك بأشياء لا أعتقد أنه كان يعرف أنه يفعلها".

وأتم "كان لا يُصدق، يتجاوزك ثم يسخر منك".

ارتدى سواريز قميص ليفربول من 2011 إلى 2014، خلال هذه الحقبة شارك في 133 مباراة مع الفريق وسجل 82 هدفا وأرسل 46 تمريرة حاسمة.

وتوج سواريز بكأس الدوري مع ليفربول في 2012 وخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات الأخيرة موسم 2013-2014.

لويس سواريز جيرارد ليفربول
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