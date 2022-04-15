بعد تيرني.. نهاية موسم توماس بارتي مع أرسنال

انتهى موسم توماس بارتي لاعب أرسنال مع الفريق بعد تأكد استمرار إصابته حتى الصيف المقبل.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "وضع توماس بارتي مازال غامضا ونحاول تقييمه، لكنه يعاني من إصابة قوية وسيغيب لعدة أسابيع".

وأضاف "ربما يستطيع اللعب مرة أخرى هذا الموسم، لكن ربما لا أيضا لأن المنطقة المصابة سبق وأصيب فيها من قبل".

اللاعب الغاني شارك في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

أرسنال سبق وفقد كيران تيرني الظهير الأيسر الإسكتلندي حتى نهاية الموسم أيضا بسبب إصابة قوية في الركبة، ليكون قد فقد هذا الشهر ركيزتين أساسيتين في تشكيله.

ومازال صراع أرسنال مع توتنام، ومانشستر يونايتد، ووست هام محتدما على المركز الرابع قبل 7 جولات من النهاية.

أرسنال يحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنام أصحاب المركز الرابع، لكن بمباراة أقل أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وتراجع أرسنال في الترتيب بعد خسارة آخر مباراتين أمام كريستال بالاس وبرايتون.

ويستعد أرسنال لمواجهة ساوثامبتون يوم غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.