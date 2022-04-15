تقرير: ليفربول يرفض الاستسلام لـ دورتموند في صفقة أديمي

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

أديمي

يرفض نادي ليفربول الاستسلام في صفقة التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي هداف سالزبورج النمساوي.

ويضع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، المهاجم صاحب الـ 20 عاما، ضمن خططه لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل.

ويتمسك ليفربول بحسم صفقة المهاجم صاحب الأصول النيجيرية بحسب موقع "ليفربول إيكو" رغم وصول بروسيا دورتموند إلى اتفاق مبدئي مع سالزبورج على ضم المهاجم الشاب مقابل 29 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت التقارير أن ليفربول ما زال يحاول خطف المهاجم الشاب قبل حسم انتقاله إلى دورتموند، وسط ترقب باريس سان جيرمان ولايبزج.

ويعد أديمي الخيار الأمثل لدورتموند، لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك أديمي مع سالزبورج خلال الموسم الحالي في 38 مباراة وسجل 20 هدف وصنع 5 آخرين بجميع البطولات.

وسبق أن ضم بوروسيا دورتموند، هالاند من سالزبورج النمساوي في يناير 2020 متفوقا على عديد الأندية الأوروبية الكبرى.

كريم أديمي سالزبورج بوروسيا دورتموند ليفربول
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