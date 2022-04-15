يوفنتوس يجدد تعاقد كوادرادو حتى 2023

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد تعاقد الكولومبي خوان كوادرادو حتى صيف 2023.

خوان كوادرادو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتستمر مسيرة الجناح الكولومبي مع السيدة العجوز بعد 262 مباراة في جميع المسابقات بواقع 18274 دقيقة.

وسجل كوادرادو 24 وصنع 53 في جميع المسابقات.

وصنع الكولومبي الموسم الماضي 17 هدفا في جميع البطولات مع يوفنتوس كرقم قياسي لمدافع في صفوف النادي.

وكان عقد الكولومبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعدما جدد في 2019 لمدة موسمين ونصف آنذاك.

الكولومبي البالغ 33 عاما 11 لقبا مع يوفنتوس بواقع 5 ألقاب للدوري و4 لكأس إيطاليا و2 للسوبر الإيطالي.

وارتدى كوادرادو قمصان فيورنتينا وليتشي وأودينيزي وتشيلسي من قبل.

وكان يوفنتوس قد أعلن أمس الخميس تجديد تعاقد الحارس ماتيا بيرين. (طالع التفاصيل)