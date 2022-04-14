بيرين مستمر مع يوفنتوس حتى 2025

الخميس، 14 أبريل 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

ماتيا بيرين - يوفنتوس

جدد ماتيا بيرين حارس عرين يوفنتوس تعاقده مع البيانكونيري لـ 3 أعوام مقبلة.

ماتيا بيرين

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكانت هناك شكوك حول استمرار الحارس البالغ من العمر 29 عاما مع يوفنتوس بعد اقتراب عقده من النهاية.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي تمديد تعاقده مع ماتيا بيرين حتى صيف 2025.

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ويعتبر بيرين الحارس الثاني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد البولندي فويتشيك تشيزني الحارس الأول للسيدة العجوز.

وحافظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات من أصل 17 خاضها في جميع المسابقات وعلى مستوى الدوري خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات من إجمالي 8 مباريات لعبها، بنسبة تصدي وصلت إلى 71%.

وانضم بيرين لصفوف يوفنتوس عام 2018، قبل أن يرحل إلى نادي جنوى في يناير 2020 حتى صيف 2021، ليعود مرة أخرى إلى بيانكونيري مطلع الصيف الماضي.

الدوري الإيطالي يوفنتوس
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