بعد مسيرة امتدت 10 سنوات.. بيرنلي يعلن إقالة شون ديتش

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

شون ديتش - بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي إقالة شون ديتش من منصب المدير الفني وطاقمه الفني عن قيادة الفريق الفنية.

وقاد ديتش بيرنلي خلال 9 مواسم ونصف قائدا الفريق للفترة الأنجح في تاريخه بحسب البيان.

وقاد ديتش الفريق للتأهل مرتين إلى الدوري الإنجليزي وأنهى مرتين في النصف الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمشاركة في البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 51 عاما.

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وقال آلان بيس مالك النادي عبر الموقع الرسمي: "أولا أود تسجيل احترامي لديتش وطاقمه على ما حققوه للنادي خلال العقد الأخير".

وأضاف "خلال وقتي في تيرف مور (ملعب الفريق) ديتش يستحق الإشادة داخل وخارج الملعب، ويحظى بالاحترام من جميع عناصر اللعبة".

وأكمل "النتائج الموسم الحالي محبطة، ورغم صعوبة هذا القرار مع 8 مباريات حاسمة في الموسم، نشعر أننا نريد إعطاء الفريق أفضل فرصة للتشبث بالبقاء في الدوري الإنجليزي".

وأتم "بدأنا عملية إيجاد بديل وسنعلن للجماهير في وقت المناسب".

المدير الفني البالغ 50 عاما ترك بيرنلي في منطقة الهبوط في المركز الثامن عشر بفارق 4 نقاط عن مراكز الأمان.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن مايك جاسكون مدرب فريق تحت 23 سيقود الفريق بشكل مؤقت.

وأصبح ديتش المدرب العاشر الذي يتعرض للإقالة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

مهمة ديتش بدأت مع بيرنلي في 2011-2012 ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 425 مباراة فاز في 149 وتعادل في 118 وخسر 158.

ويحل بيرنلي ضيفا على وست هام يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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